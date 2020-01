Karnevalskostüme Hat Karneval ein Rassismus-Problem?

Nach Ansicht einer Kita in Erfurt hat Karneval zumindest ein Problem mit Klischees und Stereotypen. Deshalb will die Kita keine Kostüme. Die Kinder sollen am Rosenmontag lieber nicht verkleidet in die Einrichtung kommen, schrieben die Erzieher in einem Elternbrief. Man wolle die Kleinen so für andere Kulturen sensibilisieren. Damit löste die Kita aber eine Welle der Empörung aus. Die Hersteller von Kostümen zeigen sich davon allerdings unbeeindruckt, genau wie viele Verkäufer und Verleiher.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL