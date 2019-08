In einem offenen Brief fordern Journalisten-Organisationen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf, Medienschaffende besser vor Rechtsextremisten zu schützen . Vor dem Hintergrund der bekanntgewordenen sogenannten Feindeslisten sollten betroffene Einzelpersonen und Organisationen darüber aufgeklärt werden, ob sie auf einer der Listen stehen. Zudem müssten alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit von Journalisten zu garantieren.

Unterzeichnet wurde der am Mittwoch veröffentlichte Brief von der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union, dem Deutschen Journalisten-Verband, den Neuen deutschen Medienmachern, dem Netzwerk Recherche, dem Magazin "Krautreporter" und der Aktionskunst-Gruppe "Peng!".



"Eine freie Presse ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie", heißt es in dem Brief. Es sei Verpflichtung des Staates, Leben zu schützen. "In Anbetracht der erwiesenen Tatsache, dass Journalist*innen zu besonderen Hassobjekten vieler Rechtsextremen geworden sind, ist es unabdingbar, dass die Sicherheit von Medienschaffenden gewährleistet wird, damit diese ihren Beruf ungehindert ausüben können."