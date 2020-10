Reaktionen zu Querdenken-Finanzierung "Diese Konstruktion ist dubios, ärgerlich und dumm"

Die Fraktionen der Parteien im Bundestag sind sich weitgehend in der Forderung einig darin, dass politische Organisationen maximal transparent machen müssen, wofür sie ihr Geld verwenden. Das Finanzgebaren der Querdenker lässt daran allerdings zweifeln: So Jörg Cezanne von der Bundestagsfraktion Die Linke : "Diese Konstruktion ist dubios, ärgerlich und dumm." Einer Person, die so fahrlässig handele, solle niemand sein Geld anvertrauen, meint Cezanne. Skeptisch ist er aber, ob es für diesen Fall neue gesetzliche Regelung braucht.

Solange sich Polit-Organisationen bei der Finanzierung an Recht und Gesetz halten, sei dies nicht problematisch, meint auch der finanzpolitische Sprecher der SPD , Lothar Binding . Es werde aber zum Problem, "wenn durch diese Schenkungen politische Entscheidungen einseitig beeinflusst werden könnten." Je stärker die Einflussnahme sei, desto höher müssten die Anforderungen an die Transparenz sein.

Kritisch hinterfragt werden die Schenkungen an die Querdenker-Organisationen auch in der Konstantin Kuhle in der FDP: "Dass sich die Querdenken-Bewegung hauptsächlich über private Schenkungen an den Organisator finanziert, wirft Fragen auf. Je größer der politische Einfluss einer Organisation ist, desto transparenter muss sie hinsichtlich ihrer Finanzierung sein. Die Regelungen für die Parteienfinanzierung sind aus gutem Grund streng. Sie sollen verhindern, dass finanzielle Abhängigkeiten entstehen oder Spender politischen Einfluss gewinnen. Bei der Querdenken-Bewegung ist dies nicht sichergestellt. Darüber hinaus können 'Spender' gar nicht nachvollziehen, wofür ihre Gelder verwendet werden. Auch zum Schutz der eigenen Unterstützer sollten die Organisatoren daher umfassend Rechenschaft ablegen."