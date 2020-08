Deutschland ist das Zentrum der Billigfleischproduktion in Europa – doch das hat Folgen: Für die Tiere, für die Arbeiter und auch auf das Fleisch. Nach den Coronavirus-Infektionen in mehreren Schlachtbetrieben hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Konsequenzen angedroht: "Wir werden in der Fleischindustrie gründlich aufräumen." Doch geht dies nur, wenn das Fleisch teurer wird? Derzeit gibt es sie wieder, die Grillsteaks für unter sieben Euro pro Kilogramm.

Fest steht: Seit Jahren ist bekannt, wie viel in der Fleischindustrie in Deutschland schief läuft. In Tönnies-Betrieben in Weißenfels und Zerbst sollen die Stunden nicht bezahlt worden sein und wer krank war, habe seinen Job verloren. Zudem waren, als MDR exakt vor drei Jahren das erste Mal dort war, bis zu zehn Männer in einer kleinen und schmutzigen Wohnung untergebracht worden – und dafür zahlte jeder von ihnen 160 Euro pro Monat. "Du arbeitest dort wie ein Sklave, wie ein echter Sklave. Du bist kein Mensch für sie", sagt ein Arbeiter heute. Denn seit damals hat sich an den Bedingungen dort nicht viel geändert.

Fleischunternehmen: Preis könnte deutlich steigen

Ein Grund für solche Probleme: Die Arbeiter in Schlachtbetrieben sind fast alle bei Subunternehmern angestellt, den sogenannten Werkvertragspartnern. So werden Kosten gespart. Die Folge: Billiges Fleisch im Supermarkt auf Kosten der Arbeiter. Das soll sich nun ändern. Die Bundesregierung will Werksverträge verbieten. Unternehmen wie Tönnies müssten ihre Mitarbeiter dann direkt anstellen.