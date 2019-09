Mehr als 30 Jahre nach einer Flugzeugentführung hat die griechische Polizei nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Mittäter festgenommen.

Bei Passkontrolle auf Mykonos aufgefallen

Die griechischen Behörden teilten mit, der Mann sei bereits am Donnerstag auf Mykonos festgenommen worden. Gegen den 65 Jahre alten Libanesen hätten zwei von Deutschland beantragte europäische Haftbefehle vorgelegen. Die Polizei erklärte, der Verdächtige sei mit einem Kreuzfahrtschiff auf die Insel gereist. Kurz vor der Rückfahrt in die Türkei sei sein Name bei der Kontrolle der Personalien aufgefallen. Er sei inzwischen in ein Hochsicherheits-Gefängnis gebracht worden, wo ihn Vertreter deutscher Behörden identifiziert hätten.

Keine Stellungnahme der Bundesanwaltschaft

Laut griechischer Polizei soll der Mann nun nach Deutschland ausgeliefert werden, wo er auch wegen einer anderen Entführung gesucht werde. Der Generalbundesanwalt wollte zunächst keine Stellungnahme abgeben.

In Griechenland löste die Meldung einige Rätsel aus. Spekuliert wurde, ob ein international gesuchter Terrorist wirklich unter eigenem Namen eine Reise in die EU antreten würde.

Flugzeugentführung 1985

Die entführte Maschine bei einem seiner Zwischenstopps Bildrechte: dpa Der Flug TWA 847 war im Juni 1985 mit 153 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Weg von Kairo nach Rom nach einem Zwischenhalt in Athen entführt worden. worden. Bei den Entführern handelte es sich um Mitglieder der Hisbollah. Sie töteten einen der Passagiere, einen US-Marinetaucher. Während wochenlanger Verhandlungen kamen nach und nach alle übrigen Passagiere und Besatzungsmitglieder frei. Die Geschichte der Flugzeugentführung wurde für das US-Fernsehen verfilmt und lief in Deutschland unter dem Namen "847 – Flug des Schreckens".

Entführer mit Bezug zu Deutschland