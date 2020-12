Es gibt sie noch: die guten Nachrichten. Nach fünf Monaten kann Kerstin wieder in ihr zu Hause zurückkehren. Doch dafür musste die Frau aus Borna hart kämpfen. Sie ist alleinstehend, hat Muskelschwund und ist seit 24 Jahren auf Hilfe angewiesen.

Selbst bei einfachen Handgriffen benötigt Kerstin inzwischen Hilfe. Doch trotz der Krankheit hat sie es immer geschafft, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen. Ihre Wohnung ist bei ihrer Rückkehr immer noch so, wie sie sie verlassen hat. Voll mit kleinen eingebauten Hilfsmitteln. Dadurch konnte sie früher nähen, sich selbst schminken oder das Essen nachwürzen. "Ich muss mich natürlich erstmal hier wieder zurechtfinden", sagt sie. "Und das alles erstmal sacken lassen. Die Zeit von dort muss erstmal ich überdenken."

Dort – das ist ein Pflegeheim, in das sie mit nur 62 Jahren musste, weil sich kein Pflegedienst mehr für sie fand. Durch den Muskelschwund kann sie weder allein aus dem Bett steigen, noch selbst kochen. MDR exakt hat durch einen Brief der Tante von Kerstins Kampf erfahren. "Einsam ist das dort, leer ist das dort." Kerstin habe zwar ein Bett und zu essen, doch ohne ihre Umgebung, werde sie in vielen Sachen eingeschränkt. Deshalb könne sie ihre Freizeit und Lebenszeit im Heim nur absitzen.