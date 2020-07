Die Staatsanwaltschaft hatte für acht Beschuldigte mehrjährige Freiheits- und Jugendstrafen gefordert. Die Männer saßen schon während des Prozesses in Haft. Für zwei weitere Angeklagte plädierte die Anklage auf Bewährungsstrafen wegen unterlassener Hilfeleistung, bei einem weiteren Mann forderte sie Freispruch. Vor Gericht bestritten die Angeklagten die Vorwürfe oder schwiegen. Die Verteidiger forderten Freisprüche.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die damals 18 bis 30 Jahre alten Männer die junge Frau im Oktober 2018 nacheinander und auch gleichzeitig vergewaltigt hatten. Erst nach zweieinhalb Stunden ließen sie demnach von ihrem Opfer ab. Der Vorfall ereignete sich nachts vor einer Freiburger Disco in einem Gebüsch. Von mehreren Angeklagten wurden später DNA-Spuren an der jungen Frau nachgewiesen. Einer der Mittäter soll der 18-Jährigen aber geholfen haben, als sie wieder zu sich kam.