Vor genau 30 Jahren hielt der Pfarrer Christian Führer das Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche ab. Die Demonstrationen nach den Friedensgebeten haben im Herbst zum Ende der SED-Diktatur geführt. Unter den Teilnehmern des Friedensgebets war auch ein Spitzel, der sich mit seinem Führungsoffizier in einer der sogenannten konspirativen Wohnungen traf, um die gesammelten Informationen auszutauschen. Von diesen Treffpunkten gab es in Leipzig weitaus mehr, als bislang angenommen.

1989 ging von Leipzig der Untergang der DDR aus – und das, obwohl die Staatssicherheit die Stadt eigentlich noch viel besser im Griff hatte, als bislang gedacht. Das zeigt ein aktuelles Forschungsprojekt zu konspirativen Wohnungen. "Die Liste, die die Stasi in Leipzig uns übergeben hat enthielt 90 konspirative Wohnungen und Objekte", erklärt Tobias Hollitzer, Leiter des Museums in der Runden Ecke. Bis Anfang der Neunziger Jahre seien dann 350 für das Stadtgebiet bekannt gewesen. Nach den neuen Erkenntnissen gab es in Leipzig bis zu 1200 konspirative Wohnungen der Staatssicherheit. Und das auf damals ungefähr eine halbe Million Einwohner.

Allein im Stadttzentrum hat es 150 solcher Treffpunkte gegeben

In der Nikolaikirche fanden 1989 die Friedensgebete und später die Montagsdemonstrationen statt. Bildrechte: dpa In diesen konspirativen Wohnungen haben sich Führungsoffiziere mit den inoffiziellen Mitarbeitern getroffen und Aufträge erteilt, erklärt Regina Schild, Leiterin der Leipziger Außenstelle des Stasi-Unterlagen-Archivs. Allein im Stadtzentrum von Leipzig hatte der DDR-Geheimdienst 150 konspirative Wohnungen, um sich heimlich mit seinen Agenten und Spitzeln zu treffen. "Die Leipziger Innenstadt war auch zu DDR- Zeiten schon belebt", sagt Tobias Hollitzer. Es waren dort viele Institutionen angesiedelt, es waren viele Menschen unterwegs. "Es fiel natürlich wenig auf, wenn Menschen, die dort sonst nicht unterwegs waren, plötzlich in ein Haus reingingen, anders als irgendwo im randstädtischen Bereich."

Eine dieser konspirativen Wohnung hatte den Decknamen "Brunnen". Dort hat sich Reinhard Pöller alias "Fuchs" mit seinem Führungsoffizier getroffen. Pöller bespitzelte die Leipziger Opposition in der Nikolaikirche. "Dort, in der Nikolaikirche, treffen zum größten Teil diejenigen Menschen zusammen, die einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik gestellt haben", sagt Pöller auf einem jetzt gefundenen Audio.

Nur ein einziger Audio-Mitschnitt erhalten geblieben

Der Nikolaipfarrer Christian Führer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von dem Friedensgebet in der Nikolaikirche am 3. Juli 1989 ist nur einziger Audiomitschnitt erhalten geblieben, der im ARD-Magazin "FAKT“ erstmals veröffentlicht wurde. Der inzwischen verstorbene Pfarrer wendet sich darin an die vor allem mit Ausreiseantragstellern gefüllte Kirche: "Ich mache den Versuch, Ihnen ein Stück Neues Testament auszulegen, obwohl ich weiß, dass viele von Ihnen weder das Alte noch das Neue Testament kennen und auch sonst nicht viel mit Kirche zu tun haben."