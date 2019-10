Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt. Wie das Komitee mitteilte, wird er für seinen Einsatz für eine Lösung im Grenzkonflikt zwischen Eritrea und Äthiopien ausgezeichnet. Er hatte wenige Monate nach Amtsantritt den 20 Jahre währenden Grenzkonflikt zwischen beiden Staaten beigelegt. Tausende politische Gefangene wurden freigelassen und verbotene Parteien wieder erlaubt. Der Preis soll dem Komitee zufolge auch alle andere Menschen ehren, die in Äthiopien und ganz Ostafrika für Frieden und Versöhnung arbeiten.