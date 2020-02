Das Arbeitslosengeld II oder Hartz IV soll den Lebensunterhalt von Arbeitssuchenden und deren Kindern sichern sowie unter anderem von solchen Beschäftigten, deren Lohn nicht zum Leben reicht. Neben dem sogenannten Regelbedarf oder Aufstock-Beträgen können Zuschüsse zum Beispiel fürs Wohnen und Heizen oder für Alleinerziehende, bei Schwangerschaft oder zur Ernährung von Kranken beantragt werden.

Gerhard Schröder hat als Bundeskanzler die Weichen für die Sozialreform gestellt. Bildrechte: imago/Future Image Die Sozialreform, die zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, gilt inzwischen als eine der am meisten veränderten Gesetzesregelungen in Deutschland. "Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern", sagte Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, als er 2003 die Weichen für die sogenannte Agenda 2010 stellte, zu der die Reform gehört. Fordern und fördern wurde zu einem der am meisten kommunizierten Grundsätze im Zusammenhang mit Hartz-IV – hoch gelobt von Ökonomen als wesentlicher Beitrag gegen Arbeitslosigkeit in Deutschland.

Dabei zeigen Studien inzwischen: Die Arbeitslosigkeit ist nicht wegen Hartz IV, sondern aufgrund der guten Konjunktur gesunken. Gestiegen indes ist der Anteil prekär Beschäftigter. Groß ist die Kritik der Bezieher an Hartz IV – an den Anträgen, den Bescheiden, an zweifelhaften Arbeitsangeboten, an Zuschüssen. Oder an den Sanktionsregelungen, die das Bundesverfassungsgericht im November 2019, fast 15 Jahre nach Einführung, zum Teil als nicht verfassungskonform bezeichnete. Einen Monat später verabschiedete sich auch die SPD vom einst wohl größten Projekt aus der Agenda 2010 und verlangt ein neues Sozialstaatskonzept: ein Bürgergeld soll kommen.

Doch wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Wie viele Menschen in Deutschland beziehen Hartz IV und wie viele von ihnen sind tatsächlich arbeitslos?

Die Frage, wie viele Menschen Hartz IV beziehen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Neben dem klassischen Hartz-IV-Empfänger, der monatlich den Regelsatz von derzeit 432 Euro vom Staat überwiesen bekommt, gibt es weitere Empfänger oder Bedarfe, wie es in der Amtssprache heißt. Das sind zum Beispiel Kinder von Hartz-IV-Empfängern, Lohnaufstocker oder Menschen, die einen Teil ihrer Wohnkosten aus der Grundsicherung finanziert bekommen.