15 Jahre Hartz IV Was hat Hartz IV gebracht? – Ein Fallbeispiel

Die Hartz-Gesetze, die im Januar 2005 in Kraft traten, sollten den Arbeitsmarkt reformieren und vor allem Arbeitslose schneller wieder in Arbeit bringen. Wie das in der Realität bei Andrea Illig aus Chemnitz aussah, konnte mdr-exakt seit 2007 mitverfolgen. Die damals 35-Jährige hatte nach der Wende eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin absolviert. Einen Job jedoch fand sie danach nicht. Sie hielt sich mit Taxifahren über Wasser. Mit der Einführung von Hartz IV bekam sie Arbeitslosengeld II. Taxifahren war jetzt ein Nebenjob. Mehr zu arbeiten lohnte sich nicht. "Man konnte nicht so viel dazu verdienen. Das war ja damals nicht so. Ich war damals immer so an der Grenze", erklärte sie 2007 mdr-exakt. Da war sie eine von fast fünf Millionen Arbeitslosen in Deutschland.