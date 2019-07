In den letzten vier Jahren ging die Zahl der Gartenparzellen allein in Mitteldeutschland um 5 Prozent zurück. Noch immer gibt es im Osten etwa 560.000 Kleingärten – doch ihre Zahl schwindet. Während viele Gärten keine Nutzer mehr finden, gibt es anderswo Streit um die grünen Oasen. Zentral gelegen, mit Straßen und Fußwegen, Stromleitungen und manchmal mit Wasserleitungen erschlossen, rücken die Kleingartenanlagen ins Visier von Bauherren.

Stadtplaner wie Ricarda Pätzold vom Deutschen Institut für Urbanistik verweist mit Nachdruck darauf, dass vor allem in den Großstädten der Druck, Wohnraum zu schaffen immens ist. Aber auch in kleineren und mittleren Städten sei es wichtig, attraktiven Wohnraum anzubieten: "Ich brauche Wohnangebote für Senioren, ich brauche Wohnangebote für die Auszubildenden, damit sie nicht wegziehen, damit sie erst gar nicht auf die Idee kommen, die Stadt zu verlassen. Ich brauche Wohnangebote für gestresste Familien aus den Großstädten."

Bedrohtes Laubenglück. Vielerorts geraten Kleingartenanlagen als Bauland ind Visier. Bildrechte: MDR/ MIA/ Exakt - die Story Und so komme auch immer stärker das Umland in den Fokus von Investoren. Damit ist nicht nur die "Gartenscholle" der Großstädter bedroht. Ricarda Pätzold vom Institut für Urbanistik sieht die Vorteile einer Bebauung der Anlagen: "Wir haben jahrelang mit den Städten diskutiert, dass sie nicht immer weitere Flächen im Außenbereich bebauen sollen, weil sie natürlich damit auch ihr Zentrum gefährden, wenn alle, auch in der Kleinstadt, immer weiter weg wohnen, keinen Bezug mehr haben zum Zentrum."

Angst um "grüne Lungen" der Städte

Doch es geht nicht nur um ein paar Quadratmeter Garten. Kleingartenanlagen tragen auch zur gesunden Luft in den Städten bei. Gerlinde Krause von der Fachhochschule Erfurt sagt, "Kleingartenanlagen haben natürlich eine sehr große klimatische Wirkung zu verzeichnen und zwar jetzt nicht so als Fläche wupps da ist die Kleingartenanlage, sondern wir haben also eine mikroklimatische Vielfalt. Die grünen Oasen sind ein Wasserspeicher. Die vielen Pflanzen und Bäume kühlen in heißen Sommern. Außerdem: Jeder bebaute Garten ist wieder ein Stück mehr Bodenversiegelung – so die Gegner der Bebauungspläne.

Magdeburg – Kleingartenanlage am Domfelsen

Auf dem Domfelsen soll eine moderne Wohnanlage entstehen. Bildrechte: MDR/ MIA/ Exakt - die Story 15.000 Parzellen gibt es in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Die Gärten in der Kleingartenanlage am Domfelsen stehen auf einem Filetstück: Blick auf den Dom, Blick auf die Elbe – zentrale Lage. Die Anlage muss weg. Die Magdeburger Wohnungsbaugesellschaft WOBAU und die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG wollen hier ein neues Stadtviertel bauen. Mit Kindertagesstätte, Café, öffentlichen Duschen und Ladestationen für Elektro-Fahrräder. Keine Eigentums- sondern Genossenschaftswohnungen, betont der Vorstand der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft, Thomas Fischbeck. Der teure gute Boden bleibe weiterhin im Eigentum der Stadt Magdeburg. Dass die geplanten Wohnungen mit 12 Euro Miete pro Quadratmeter im oberen Preissegment angesiedelt sind, verteidigt Peter Lackner, Geschäftsführer der WOBAU.

Wir haben viele Chirurgen, Ärzte, die sagen: Ich stehe hier zehn Stunden am Operationstisch. Ich brauche kein Haus mit einem Garten, das kann ich auch nicht bewirtschaften, weil ich dann froh bin, wenn ich dann Feierabend habe und dann möchte ich einen schönen Blick haben, auf mein geliebtes Magdeburg. Peter Lackner, Geschäftsführer WOBAU Exakt - Die Story

Proteste der Gartenpartei Magdeburg Bildrechte: MDR, honorarfrei Während die Gartenpächter mehrere tausend Euro Entschädigung erhalten haben und viele sich mit dem Verlust ihres geliebten Stück Land arrangiert haben, machte die Gartenpartei mobil und sammelte fast 3.000 Unterschriften gegen das Vorhaben mobil. Auch durch den Widerstand gegen die geplante Bebauung der Kleingartenanlage konnte die Gartenpartei Magdeburg bei der Kommunalwahl 2019 sogar 4,2 Prozent der Stimmen erreichen. Ihr Hauptargument: Die Gärtner würden aus der Stadt gedrängt, so Harald Hartmann von der Gartenpartei: "Was die Stadträte verlangen, dass wir an den Stadtrand ziehen. Wenn wir mit dem Auto zum Stadtrand fahren, um einen Garten zu bewirtschaften, dann kann ich mir meine Mohrrübe auch bei Aldi holen."

Bad Langensalza - Kleingartenanlage am Volkspark

Schon vor gut einem Jahr berichtete das MDR Nachrichtenmagazin exakt über Proteste im thüringischen Bad Langensalza. Der damalige Bürgermeister wollte die Kleingartenanlage am Volkspark bebauen lassen.

Protestdemonstration im Juni 2018 in Bad Langensalza. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Ein großes Unternehmen könnte sich in der 17.500-Einwohner-Stadt ansiedeln. Doch nur, wenn es genug hochwertigen Wohnraum für die Mitarbeiter gibt. Deshalb sollte die Kleingartenanlage am Volkspark weg. Die Bürger und Gärtner protestierten. Ein Jahr später gibt es einen neuen Bürgermeister – noch immer ist nichts endgültig entschieden. Die Pächter der 133 Parzellen der Anlage, die in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert, bleiben weiter im Ungewissen. Sie hoffen auf eine Entscheidung im Stadtrat, dass die Anlage dauerhaft geschützt wird. Doch die wird wieder und wieder vertagt.

Der Bürgermeister Matthias Reinz will attraktive Bauflächen für Familien. Das oft vorgebrachte Argument, in der Innenstadt stünden genügend Häuser leer, zählt für ihn nicht. Nicht jeder wolle so ein altes Haus kaufen. Stadtrat Silvio Hellmundt von der Wir Partei fragt, ob es sich eine Stadt leisten kann, in der Innenstadt 50 % Leerstand zu haben – auf voll erschlossenem Grund. Aber Hellmundt sagt auch, es müssten alle Kleingartenanlagen der Stadt auf den Prüfstand – nicht nur die am Volkspark.

Penig – Kleingartenanlage Frohsinn

Auch in der sächsischen Kleinstadt Penig gibt es Streit. Ein Drittel der 35.000 Quadratmeter großen Kleingartenanlage Frohsinn will ein Chemnitzer Investor mit 15 Einfamilienhäusern bebauen. Penig liegt zwischen Chemnitz und Leipzig. Wenn die A 72 mal fertig ist, könnte der Ort für Berufspendler durchaus attraktiv sein.

Wenig Frohsinn - ein Drittel der Kleingartenanlage in Penig muss weg. Bildrechte: MDR/ MIA/ Exakt - die Story Vor mehr als elf Jahren hatte die Gemeinde noch über 10.000 Einwohner. Heute sind es weniger als 9.000. Bürgermeister Thomas Eulenberger will mit neuen Bauplätzen junge Familien anlocken um den Abwärtstrend zu stoppen. Deshalb wollte er das Land sogar für einen Euro pro Quadratmeter an den Investor verkaufen. Eulenbergers verweist im November 2018 auf ein Gutachten, was diesen Schnäppchenpreis rechtfertigt: Der Mehrwert der daraus entsteht, dass dort insgesamt 15 Familien hier wohnen entweder wohnen bleiben oder dazu kommen um hier zu wohnen, ist für uns höher als einen anderen Betrag zu nehmen, sagt Eulenberger. Das Bauprojekt stabilisiere schließlich die Einwohnerzahl und sichere Steuereinnahmen. Auch trage der Investor die Kosten für Abwasserkanäle, Strom- und Wasserleitungen und Entschädigungen.