Als Adelino Massuvira am 2.Dezember 1980 früh morgens in Berlin-Schönefeld landet, hat er keinen Grund zur Skepsis. Einige seiner Landsleute sind schon seit Monaten in der DDR und mit dem Lohn kommen die meisten gut aus. Auch Massuvira wird ein Konto eingerichtet. 350 DM sollen hier monatlich eingezahlt werden und der Rest, so die Regierung, folgt später in Mosambik. Er folgte nie. "Im Nachhinein war das eine Täuschung. Man hat uns als junge Leute für dumm verkauft und uns um unser Geld gebracht", klagt der heute 59-Jährige.

Ausstehende Löhne: Geld wohl in Mosambik

Die letzte Hoffnung: Deutsche Diplomatie