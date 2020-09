MDR AKTUELL: Wie weit bewegen sich denn Menschen im Schnitt von ihrem Geburtsort weg?

Wolfgang Kaschuba: Das kann man gar nicht sagen. Denn im Grunde genommen bewegen sich Menschen entweder ganz weit oder relativ wenig weit weg. Beispielsweise Menschen, die flüchten müssen und nicht freiwillig abwandern: Sie gehen meistens in die nächste Nachbarschaft, weil sie ja wieder zurückkommen wollen. Die Leute, die sich entscheiden auszuwandern, die gehen weiter weg.

Bei denjenigen, die sich innerhalb von Deutschland bewegen, ist der Wanderungsradius so zwischen 100 und 500 Kilometer weit – je nachdem, ob man in die nächste Großstadt geht oder ob man in ein anderes Bundesland geht.

Schauen wir mal nur auf die Bewegungen innerhalb von Deutschland: Was sind denn Motive für Menschen, an ihrem Geburtsort zu bleiben oder zu gehen?

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba Bildrechte: dpa Da sind die Motive heute unglaublich vielfältig: Das reicht von Arbeitsplätzen über Bildungsstrategien, Lohnhöhen und Mietpreise bis hin zur Liebe und anderen Faktoren. Es hat auch mit Gesellschaft und Kultur zu tun: Die jungen Erwachsenen, die besonders mobil werden, wollen einen Lebensentwurf verwirklichen. Ob das klappt, ist eine ganz andere Frage. Aber sie haben die Idee, eine bestimmte Ausbildung zu wollen, haben einen bestimmten Berufswunsch, konkrete Vorstellungen von Partnerschaft, von Musik oder Mode.

Und da beobachten wir: Es gibt attraktive Räume, die Leute anziehen, und es gibt offenbar weniger attraktive Räume, also passive Räume, aus denen Leute nur abwandern. Die jungen Leute, die etwas wollen und die etwas können, die zieht es vor allem in die großen Städte, in denen sie ein anderes Maß an Freiheit und Beweglichkeit, aber auch weniger Kontrolle der Umwelt verspüren. Vor allem ländliche Regionen schneiden da insgesamt eher schlechter ab, sowohl in Europa als auch konkret in Deutschland.

Neben der Landflucht beobachten wir, dass 30 Jahre nach der deutschen Einheit vor allem der Osten unter starker Abwanderung leidet. Welche geografischen Merkmale sind denn tatsächlich entscheidend?

Die groben Wanderungslinien sind deutlich: vom Land in die Stadt, im Moment noch von Ost nach West und teilweise auch von Nord nach Süd. In Baden-Württemberg, in Bayern, auch in Hessen ist die Landflucht bei Weitem nicht so stark wie in Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein. Aber das sind nur die groben Trends. Es gibt auch immer wieder kleine Regionen, die hochattraktiv sind für junge Leute. Und da ist ein wichtiger Schlüssel für die Entwicklung der Gesellschaft Diversität. Je diverser, also vielfältiger, eine Gesellschaft ist – und zwar nicht in der Theorie oder im Fernsehen, sondern ganz konkret vor Ort –, umso eher sind unterschiedliche Lebensstile denkbar und umso mehr Bedürfnisse werden abgedeckt.

Gibt es eine Art Grundbedürfnis von Menschen, dort zu bleiben, wo sie aufgewachsen sind?