Dass an Wochenenden immer noch weit weniger Neuinfektionen an das RKI gemeldet werden, sehen die Ministerien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen übrigens nicht als Zeichen von Personalmangel. In Sachsen würden die Gesundheitsämter die Zahlen inzwischen auch wieder am Wochenende weitergeben, teilte das dortige Sozialministerium mit. Die Meldekette habe sich nach anfänglichen Problemen inzwischen eingespielt und laufe gut.