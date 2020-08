Frage: Wie haben Sie sich diesem sensiblen Thema angenähert?

Lisa Hentschel: "Es ist ein Thema, das Zeit braucht. Eben, weil es ein sensibles Thema für alle Beteiligten ist – allen voran für diejenigen, die selbst betroffen sind. An die heranzukommen, geht nur durch Vertrauen. Das dauert einfach echt lange. Also insofern kann man wirklich sagen, dass ich eigentlich vor drei Jahren angefangen habe."

Gab es Momente in der Recherche, von denen Sie sagen: Das habe ich so nicht erwartet?

"Ja klar, es ist ein Thema, das niemanden kalt lässt – auch wenn man versucht, da sehr professionell ranzugehen. Für mich waren das jedoch gar nicht die extremen Fälle, die schockierten. Als die Rechtsmedizinerin uns etwa Bilder von Schädeldecken gezeigt hat – von Kindern die zu Tode geschüttelt wurden. Da habe ich die Abgrenzung einigermaßen gut hinbekommen. Da konnte ich mich auf das medizinische konzentrieren: Verletzungsmuster, was passiert mit dem Kopf des Kleinkindes. Das war irgendwie abstrakt.

Lisa Hentschel hat drei Jahre für den Beitrag "Der stille Schrei - Gewalt hinter verschlossenen Türen" recherchiert. Bildrechte: Lisa Hentschel Erschrocken war ich in Momenten, in denen deutlich wurde, wie alltäglich Gewalt an Kindern immer noch ist. Ein Beispiel: bei einer ‚ganz normalen‘ Umfrage in der Magdeburger Innenstadt. Dabei ging es darum, Menschen zu fragen, ob Gewalt für sie bereits bei einem Klaps anfängt. Und wenn dann nach einer 10-sekündigen Pause die Antwort kommt: 'Klaps ist ja nicht gleich Klaps' und dabei macht die Person noch eine ausholende Schlagbewegung. Das war für mich so eine Situation, wo ich gedacht habe: Wahnsinn, wie präsent und wie akzeptiert Gewalt an Kindern immer noch ist."

Für den Film haben Sie auch eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Wie würden Sie die Ergebnisse einordnen?

"Da gibt es zwei Ergebnisse. Zum einem gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den ältesten (65 plus) und den jüngsten Befragten (18 bis 29 Jahre). Wenn es darum geht zu sagen: Inwiefern glauben Sie, dass ein Klaps auf den Po immer noch eine verbreitete Erziehungsmethode ist? Dann stimmen dem die ältesten Befragten am meisten zu, die jüngsten am wenigsten.

Das andere wesentliche Ergebnis ist, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Vor allem die Menschen aus den 'neuen Bundesländern' gehen immer noch davon aus, dass der Klaps eine verbreitete Erziehungsmethode ist."

Eine andere Frage: Ist Gewalt gegen Kinder auf bestimmte soziale Schichten begrenzt?

"Ja, das ist das, was man denkt, wenn man mit der Recherche beginnt. Und es gibt durchaus Wissenschaftler und Ärzte, die sagen: Gerade die Gewalt, die von außen sichtbar ist – die offene, körperliche Gewalt – passiert häufiger in bildungsferneren Schichten. Und die subtilere Gewalt passe in Schichten mit höherem Bildungsstandard. Andere lehnen diese Unterschiede komplett ab. Darunter die Polizistin, die ich in Berlin getroffen habe. Sie hat jahrzehntelang in 600 Fällen von Kindstötungen ermittelt und sagt: Auch körperliche Gewalt an Kindern passiert überall!"

Was würden Sie sagen, wo fängt sie an? Ist es ein Klaps auf den Po oder kann das auch schon verbal geschehen?

"Dazu hat Doktor Andreas Krüger, der in Hamburg schwerst traumatisierte Kinder und Jugendliche betreut, etwas ganz schönes gesagt: Es gibt einen extremen Unterschied, ob man bestraft oder ob man konsequent handelt. Ein Negativbeispiel wäre etwa, wenn sich das Kind irgendwie blöd verhalten hat und man dann zu ihm sagt: Ich finde dich so ätzend, zur Strafe gehe ich mit dir heute definitiv kein Eis mehr essen.

Etwas anderes wäre es, in derselben Situation zu sagen: Weißt du, ich bin immer noch genervt, ich habe jetzt schlechte Laune und keine Lust, heute irgendetwas Schönes zu unternehmen. Lass uns das wann anders machen. Man bleibt bei sich. Man ist konsequent. Man sollte ja auch sein eigenes Ding durchziehen und sich selbst ernst nehmen und nicht immer dem Wunsch des Kindes entsprechen.

Das Negativbeispiel: Zur Strafe gehe ich mit dir heute kein Essen. Bildrechte: IMAGO Aber da ist dieser Unterschied: konsequentes Handeln, bestrafendes Handeln. Sobald man seine Macht dem Kind gegenüber ausnutzt, fängt – so sagt das zumindest auch Doktor Krüger – Gewalt an Kindern schon an."

Welchen Tipp würden Sie Eltern geben, damit sie ihren Kindern angemessen begegnen können?

"Da gebe ich gerne wieder einen Tipp vom Experten weiter: Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch eigene Fehler eingesteht. Dass man dem Kind etwa auf Augenhöhe begegnet und sich bei ihm entschuldigt, wenn man eine Grenze überschritten hat. Denn Fehler passieren mit Sicherheit jedem Elternteil. Und die Frage ist: Wie gehe ich persönlich damit um?"

Welche Rolle spielt die Corona-Krise, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht?