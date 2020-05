Sollten die diesjährigen Abiturnoten im Schnitt schlechter sein als in den Vorjahren, müsse es einen Nachteilsausgleich geben, fordert der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen. Denkbar sei zum Beispiel, dass die Hochschulen bei den zulassungsbeschränkten Fächern einen angemessenen Bonus gewähren, sagt der Verbandspräsident. Ein Vorschlag, auf den Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister, Armin Willingmann, zwar noch verhalten, aber positiv reagiert. Man müsse erstmal abwarten, wie die Abiturergebnisse ausfielen, das könne man ja, nachdem die Arbeiten bewertet seien, ganz gut sagen.

Als Wissenschaftsminister habe er jedenfalls keine Bedenken dabei. Willingmann wolle in dieser Frage keine Denkverbote aufbauen. Man müsse auch darüber nachdenken, ob der aktuelle Abiturjahrgang am stärksten betroffen sei von den Einschränkungen oder ob der nächste Jahrgang noch stärker betroffen sein könnte. Er halte es in jedem Fall für richtig, dass man Chancengleichheit erzeuge. Denn um Studienplätze würden junge Menschen unterschiedlicher Jahrgänge konkurrieren. Und wenn es dort tatsächlich linear ein schlechteres Ergebnis 2020/21 gebe, dann solle man das auch auf der Hochschulseite abbilden.