Die Deutschen sind so glücklich wie nie zuvor. Wie aus dem am Dienstag vorgestellten "Glücksatlas" der Deutschen Post für 2019 hervorgeht, stieg die Lebenszufriedenheit auf einen Indexwert von 7,14 Punkten und erreichte damit einen neuen Höchststand. Demnach stieg das Glücksempfinden im Osten sogar noch etwas stärker an als im Westen. Im Bundesschnitt erhöhte sich der Indexwert um 0,09 Punkte, im Osten um 0,11 Punkte.