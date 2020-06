Rund 18.000 Menschen leben in Stötteritz. Ein Paar wollte nicht tatenlos zusehen, wie ihr Viertel mit Nazipropaganda zugepflastert wird und überklebte die Schmierereien mit selbstgefertigten A-3-Plakaten, worauf "Stötteritz gegen rechts" oder "Hier ist kein Platz für Nazipropaganda" zu lesen war.

Der Leipziger Stadtteil Stötteritz in der Vogelperspektive

Der Leipziger Stadtteil Stötteritz in der Vogelperspektive

Der Leipziger Stadtteil Stötteritz in der Vogelperspektive Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Paar, das sind Mario (Name zu seinem Schutz von der Redaktion geändert) und seine Freundin. "Es stand eigentlich überall '88' da!", erklärt Mario "exakt". "NS jetzt", "Nazi-Kiez" und "Zecken jagen", seien weitere Inhalte der Graffiti und Aufkleber gewesen. "Das stand fast wirklich überall", betont er.

Auch die ohne Insiderwissen als rechtsextrem auszumachenden Schriftzüge seien tagelang zu sehen gewesen, erklärt Mario "exakt". Er und seine Freundin seien deswegen aktiv geworden. "Weil wir das nicht akzeptieren können", so Mario. Sie hätten damit auch anderen Bewohner aus dem Viertel Mut machen wollen, etwas gegen die Propaganda-Schmiereien zu tun.

Doch beim Überkleben eines Graffiti an einer Haltestelle wurden sie zunächst von einem Mann beschimpft, kurz darauf von einer Gruppe Männer verfolgt. Sie konnten zu einem Unbekannten ins Auto flüchten, der sie zur Polizei fuhr. Doch dort sei ihnen gesagt worden, dass die Polizei hier nichts machen könne. Nun traut sich das Paar nicht mehr in seine eigene Wohnung in Stötteritz, aus Angst vor Angriffen..