Kampfzone Graffiti Wie der Rechtsstaat auf Sprayer reagiert

Auch Privathäuser werden immer wieder beschmiert. Erfahrung damit hat András Bischof. Sein Unternehmen Reinflex bietet privaten und gewerblichen Immobilienbesitzern Flaterates zur Graffiti-Entfernung an. Der jährliche Preis richte sich in erster Linie nach der Lage: "In Halle geht das so bei 240 Euro im Jahr los. In Leipzig kostet es etwa das Doppelte“, sagte Bischof dem MDR. Neben der Stadt seien andere Kriterien für den Preis entscheidend: der Stadtteil, Haupt- oder Nebenstraße, die Nähe zu Schulen oder anderen Einrichtungen, in denen sich Jugendliche oder junge Erwachsene aufhalten.

Eine weitere Beobachtung Bischofs: "Über die Jahre habe ich eine Art Wettrüsten festgestellt. Die Hersteller versuchen, neue Farben herzustellen, die sich noch schwerer entfernen lassen. Wir müssen dann Antworten darauf finden." Reinflex hat inzwischen drei Standorte, in Halle, Magdeburg und Leipzig. Nach Bischofs Wahrnehmung wurde in den vergangenen Monaten mehr gesprüht als sonst. "Ich nehme an, dass das mit der Coronakrise zusammenhängt. Da sind weniger Leute weggefahren und hatten mehr Zeit." Insgesamt seien die Schriftzüge politischer geworden – besonders in Leipzig. "Dort entfernen wir immer mehr Parolen im Zusammenhang aktuellen politischen Entwicklungen."