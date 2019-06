Ein BP-Sprecher sagte, der Konzern respektiere das Recht auf friedliche Proteste. Das Vorgehen von Greenpeace aber sei unverantwortlich. Die Aktivisten gefährdeten sich selbst und andere. Derzeit versuche der Konzern gemeinsam mit dem Plattform-Betreiber Transocean und Behörden die Lage in den Griff zu bekommen. Laut Greenpeace soll die Erdölplattform im frisch erschlossenen Vorlich-Ölfeld in der Britischen Nordsee eingesetzt werden.

Erst am Sonntag hatten rund 50 Klimaaktivisten in Kiel ein Kreuzfahrtschiff am Auslaufen gehindert. Die Gruppe "Smash Cruiseshit" erklärte, sie wolle mit der Aktion den Schadstoffausstoß des Kreuzfahrtschiffes "Zuiderdam" unterbrechen und auf die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen.