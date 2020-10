In den vergangenen Tagen gab es aus Nordrhein-Westfalen die ersten Meldungen, dass in einigen Arztpraxen bereits zu Beginn der neuen Grippesaison Hunderte Dosen Impfstoff gespritzt wurden. Auch manche Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine Schutzimpfung gegen die Influenza anbieten, berichten von einer hohen Nachfrage. Gunther Gosch, Kinderarzt in Magdeburg und Vorstandsmitglied der Landesärztekammer Sachsen-Anhalt, erzählt Ähnliches. Beispielsweise seien Patienten zu ihm gekommen, die eigentlich in Berlin lebten. Die berichteten, dass sie dort keinen Arzt gefunden hätten, der sie gegen Grippe impfe, weil es dort offensichtlich Versorgungsprobleme mit Impfstoff gebe. In seiner Praxis in Magdeburg könne er die Patienten aber ganz unproblematisch impfen, sagt Gosch.