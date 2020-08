Für und Wider das bedingungslose Grundeinkommen

Michael Bohmeyer ist Initiator des Vereins "Mein Grundeinkommen". Er hat ihn 2014 Jahren gegründet und hat schon weit über 500 Grundeinkommen verlost. Das BGE zeige die gute Seite des Menschen: "Mich hat am meisten überrascht, dass so viele Menschen für andere Geld geben. Also wir haben 50.000 Menschen, die im Durchschnitt monatlich vier Euro spenden und es damit quasi auch dem Zufall überlassen, wer es dann kriegt. Und ich finde, das ist das, worum's beim Grundeinkommen geht."



Das BGE könne enorme Kräfte freisetzen: "Ich glaube, dass ein Grundeinkommen nicht nur in mir, sondern in allen Menschen enorme Kreativität wecken kann. Und dass die Gesellschaft damit auf allen Ebenen einen großen Schritt vorankommen kann. Aber wissen kann ich es natürlich nicht." Bildrechte: Studio Klarheit