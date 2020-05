Es besteht selbstverständlich ein Begründungszwang. Die Regeln müssen inhaltlich rechtfertigungsfähig sein. Zunächst kann man doch sagen, dass die Maßnahmen gewirkt haben in Deutschland, verglichen zu anderen Staaten, in denen nicht so rigoros vorgegangen worden ist und wo die Bürger vor allem nicht so intensiv mitgeholfen haben, die Vorgaben durchzuhalten. Und die Sorge, dass, wenn man jetzt zusehends lockern würde, die Zahlen wieder hochgehen, die ist nicht von der Hand zu weisen. Also ich glaube nicht, dass man sich allein an Zahlen orientieren kann. Die muss man auch mal in Frage stellen und gegebenenfalls neu bewerten. Es muss weiterhin darauf geachtet werden, glaube ich, dass, falls es wieder zu mehr Infektionen kommt, dass das Gesundheitssystem in der Lage ist, damit fertig zu werden. Und es muss natürlich trotzdem auch gesichert sein, dass die Bürger wieder zum Leben kommen, also das Wirtschaftsbetriebe in Gang kommen, dass die Schulen wieder funktionieren, dass die Universitäten funktionieren und viele andere Einrichtungen auch.