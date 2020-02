Ein Hauptverdächtiger habe zudem gesagt, dass die Zeiten von Bürgerwehren überholt seien. Wie die „Zeit“ berichtet, habe er in einem Gespräch darüber hinaus erklärt, bereit zu sein, sein "Leben liegen zu lassen". Der mutmaßliche Rädelsführer Werner S. habe sich in einem abgehörten Gespräch zu mutmaßlichen Anschlagsplänen geäußert. "Zehn Männer, zehn Bundesländer, fertig - oder meinetwegen nur fünf, wenn's Zweiergruppen sind.", zitiert ihn die „Zeit“.

Mitte Februar waren bei Razzien in Sachsen-Anhalt und fünf weiteren Ländern zwölf mutmaßliche Rechtsextremisten festgenommen worden. Vier der Beschuldigten sollen eine Terrorzelle gegründet haben, die nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime plante.

Die anderen acht sähen die Ermittler als mutmaßliche Unterstützer der nach dem Rädelsführer benannten Gruppe S., deren Ziel es gewesen sei, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen und so den Staat in den Grundfesten zu erschüttern und zu zerstören. Eine 13. Person, die in den Fokus der Ermittlungen um die Gruppe S. geraten ist, entging einer Festnahme bei den Razzien. Nach ARD-Recherchen handelte es sich hier um einen Informanten der Polizei.