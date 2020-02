Zum Neonazi-Fackellauf im November 2018 in Magdeburg, bei dem Steffen B. dabei war, hatte auch die „Viking Security Germania“ aufgerufen. Steffen B. soll sogar Mitglied dieser rechten Bürgerwehr in Sachsen-Anhalt gewesen sein. Genauso wie Stefan K., ein weiter Beschuldigter im Terrorverfahren, und Per M., der zwar nicht unter Terrorverdacht steht, aber ein verurteilter Gewalttäter ist. Per M. ist wegen achtfachen Mordversuchs verurteilt, bekam dafür sechs Jahren Haft. Im Sommer 2001 hatte er mit weiteren Rechtsextremisten einen Asiashop in Jeßnitz bei Bitterfeld angezündet. Nur durch Glück wurde kein Angehöriger der vietnamesischen Familie verletzt. Ein weiteres Mitglied der Bürgerwehr ist Hagen G., der als Versicherungsvertreter in Magdeburg arbeitet. Im Dezember wünschte er auf der Facebook-Seite der rechten Bürgerwehr allen „Mitstreitern“ angenehme Festtage.