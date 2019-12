In China ist ein Wissenschaftler wegen mutmaßlicher Genmanipulation bei Babys zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurde gegen He Jiankui drei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 383.000 Euro verhängt. Auch zwei Kollegen Hes wurden verurteilt. Das Gericht erklärte, sie hätten wissentlich chinesisches Recht und die ethischen Prinzipien des Landes verletzt. Stattdessen hätten sie "persönlichen Ruhm und Vorteil" angestrebt.

He beschreibt Einsatz von Genschere

He hatte nach eigenen Angaben das Erbgut von Zwillingsschwestern verändert. 2018 hatte er die Geburt der durch künstliche Befruchtung gezeugten "Lulu" und "Nana" bekannt gegeben. He erklärte damals, er habe mittels des Crispr/Cas9-Gentechnikverfahren, der sogenannten Genschere, die DNS des Zwillingspaares so verändert, dass die beiden Mädchen vor einer Ansteckung durch ihren HIV-infizierten Vater geschützt seien.

Forscher bezweifeln Hes Resultate