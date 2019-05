"Containern", auch "Mülltauchen" oder "Dumpster Diving" genannt, bezeichnet die Mitnahme von Lebensmitteln aus Müllcontainern von Supermärkten, Firmen oder Restaurants. Meist handelt es sich dabei um Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum die aber noch gut sind.



"Containern" ist in Deutschland oft wegen Diebstahls oder Hausfriedensbruchs strafbar, vor allem, wenn die Container abgeschlossen sind oder sich auf einem Firmengelände befinden. In Österreich ist "Containern" erlaubt, solange keine Sachbeschädigung etwa an Schlössern verübt wird. Ähnlich ist die Rechtslage in der Schweiz. In Kanada ist "Containern" sogar komplett erlaubt.