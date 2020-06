Zur Person Thomas G. Nach "exakt"-Recherchen gehörte Thomas G. bis in die 2000er-Jahre zur gewaltbereiten Neonazi-Szene in Zwickau und war als rechtsextremer Schläger gerichtsbekannt. Schon früh machte er sich strafbar. Die Recherchen ergaben weiterhin, dass er bis in die 2000er-Jahre zur gewaltbereiten Neonazi-Szene in Zwickau gehörte und den Behörden als rechtsextremer Schläger bekannt war.



Mehrfach stand er vor Gericht. Dabei wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.



Seine Kontakte reichten offenbar bis ins engste NSU-Umfeld. Unter dem Spitznamen "Torte" fanden Ermittler seine Telefonnummer im Handy eines Angeklagten im NSU-Prozess.