Hetze, Schmähungen und Beleidigungen im Internet hängen nicht mit dem Bildungsniveau der Absender zusammen. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts der TU Dresden. Die stellvertretende Sprecherin des Projekts, Marina Münkler, sagte: "Was offenbar nicht hilft, ist Bildung." Pöbeln gehöre im Zeitalter sozialer Medien zu den am meisten verbreiteten Ausdrucksweisen. Pöbeln sei dabei nicht an Pöbel gebunden.