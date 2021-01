November 2020: Demonstranten versammeln sich auf dem Marktplatz in Hildburghausen. Bildrechte: MDR/news5

Gert Rottenbacher würde jederzeit wieder an einer Demonstration teilnehmen. Er sei überzeugt, dass über Corona einseitig berichtet werde und die Maßnahmen übertrieben seien. Rottenbacher sitzt während des Gesprächs im Büro seines Bekannten Christopher Other. Die Männer kennen und duzen sich. Other ist Bürgermeister der Stadt Heldburg, wenige Minuten von Hildburghausen entfernt. Auch Other erinnere sich an die Demo und die Wochen danach. Der erste Gedanke sei gewesen: "Um Gottes Willen, was ist jetzt in Hildburghausen passiert?" Other erzählt, er habe die Spaltung der Gesellschaft gesehen und gedacht: "Hoffentlich zerbricht uns der Landkreis an dem Thema nicht."