Für das Zeigen des Hitlergrußes am Synagogen-Denkmal in Leipzig ist ein Mann zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 36-Jährige vor knapp zwei Jahren am Denkmal in der Gottschedstraße dem Holocaust-Überlebenden Rolf Isaacsohn den Hitlergruß gezeigt und die NS-Herrschaft verherrlicht hat. Dies geschah während der Dreharbeiten für einen Beitrag von MDR-exakt.