Praxis-Sterben in Sachsen Wie eine Gemeinde um die ärztliche Versorgung kämpft

Wenn Sie zum Arzt müssen – gibt es den noch bei Ihnen im Ort oder müssen Sie schon in die nächste Stadt fahren? Falls dem so ist: Sie sind nicht allein. Gerade in den ländlichen Gebieten ist der Ärztemangel mittlerweile Dauerthema. Und neue Schließungen stellen die Menschen vor Ort vor Probleme, wie Kurt Geisler aus Langenleuba-Oberhain in Sachsen berichtet. Er möchte wissen, wie es weitergehen soll mit der ärztlichen Versorgung in Oberhain – die unbedingt gesichert sein sollte.

von Ronny Arnold, MDR AKTUELL