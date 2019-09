Sachsen Strukturreform ist für evangelische Kirche Belastungsprobe

Auch Landesbischof Carsten Rentzing kennt die Situation der gut 700 sächsischen Kirchgemeinden aus eigener Praxis. Schon während seiner Zeit als Pfarrer in Markneukirchen seien erste Reformschritte erfolgt, aber: "Dass wir zu schnell gehandelt, zu schnell vorgegangen wären, kann ich so nicht bestätigen." Seit 20 Jahren ist Rentzing jetzt im Dienst der sächsischen Landeskirche und solange beschäftige er sich auch schon mit diesen Fragen.

Doch seit jeher gibt es auch Kritik an den Reformen. Demonstrationen vor dem Tagungsort des Kirchenparlaments in Dresden haben immer wieder auf das Problem der Entfremdung durch größer werdende Kirchenbezirke und auch Gemeindeverbände aufmerksam gemacht.

Auch Rentzing habe für eine Verschiebung gestimmt, denn so hätte man die Möglichkeit gehabt, vor Ort mit den Beteiligten über die geplanten Strukturreformen zu sprechen. Auf den Bezirkssynoden, in den Kirchenbezirken, innerhalb der Pfarrerschaft und auch in den Gemeinden.