"Seit Montag laufen eigentlich alle meine Vorlesungen online", sagt er. "Das läuft so, dass wir ein Programm haben, wo so eine Art Videokonferenz läuft, wo ich zugleich meine Kamera mit teilen kann, so dass die Studierenden mich und auch die Bildschirminhalte sehen, die ich gerade sehe. Und dann geht man so durch die Vorlesung durch."