Arno Klare, verkehrspolitischer Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, bestätigt die erhöhten CO2-Werte der Neuzulassungen. Für ihn ist wichtig, dass die Fahrzeuge in puncto Sauberkeit künftig immer besser werden. Denn in Zukunft würden die Neufahrzeuge geringere CO2-Werte haben, sagt er. "Wenn ich mir die Werte anschaue, sind die Steigerungen mit 70, 80 Prozent nicht so hoch wie befürchtet, sondern ich nehme eine Steigerungen zwischen 10 und 20 Prozent wahr."