Noch nie ging es dem Wald schlechter. Nur knapp jede sechste Eiche oder Buche ist noch gesund, heißt es im aktuellen Waldzustandsbericht . Hitze und Trockenheit verursachen enorme Schäden in der Natur – nun steht der dritte Dürresommer in Folge an. Doch wie kann dem Wald geholfen werden?

Försterin Ramona Nicklick (links) und Förster Uwe Häfker im Robinienwald. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seitdem wächst die Robinie vereinzelt auch wild und wird in einigen Parks angepflanzt. Robinienwälder gibt es bislang nur im früheren Bergbaugebiet um Bitterfeld, dem Wald an der Goitzsche. "Die Aufforstung zu DDR-Zeiten war schwierig. Man musste nehmen, was man kriegen konnte", sagt Ramona Nicklich, die seit 1971 Revierförsterin an der Goitzsche war. Die Robinie wurde auch an den Böschungen gepflanzt um den Boden zu festigen.



Bei der Rekultivierung der Braunkohlehalden war jeder dritte Baum eine Robinie. Eigentlich war der Exot als Zwischenlösung gedacht, doch die Forste blieben so stehen und befinden sich heute im Besitz der Bundesstiftung Umwelt.