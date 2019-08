Als Bruno in die Kleintierpraxis Schönfeld-Mockau kommt, konstatiert Tierarzt Volker Jähnig: "Also ihn hat es ganz schön erwischt." Durch den Merle-Faktor sei weniger Melanin in die Haare eingelagert, so dass große weiße Flächen im Fell entstünden. Das sei aber zugleich auch die Ursache für die Taubheit und die zentralnervöse Störung. Sabine Richter hat es viel Zeit und Nerven gekostet, bis der Hund endlich auf Handzeichen reagiert hat. Zudem gelingt es nur durch Medikamente, Bruno in der Spur zu halten. Wenn diese nicht gewirkt hätten, hätte seine Besitzerin ihn vielleicht sogar einschläfern lassen.