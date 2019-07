Nötigung, Bedrohung und Gefährliche Körperverletzung: Bei 15 Straftaten in Sachsen-Anhalt wurden Identitäre als Tatverdächtige in 2016 und 2017 ermittelt – hier hat die Gruppe etwa 50 bis 60 Mitglieder.

Die Deutschlandführung der Identitären erklärt dazu: "[…] Zwanghaft wird immer wieder versucht, uns eine Gewaltaffinität zu unterstellen, etwa durch Auflistungen von Straftaten, zu denen zu 90 Prozent das Kleben von Aufklebern sowie nicht-angemeldete Versammlungen zählen", sagt Daniel Fiß, der Deutschland-Chef der Gruppe. Die Identitäre Bewegung trete nirgends als "proaktiver Gewaltakteur" auf.

Angriffe durch Identitäre

In der Hallenser Uni-Mensa haben Identitäre Studenten bedrängt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch Recherchen von MDR-exakt belegen etwas anderes: Im September 2015 ging ein Identitärer in Halle einen Fotografen und einen Polizisten an. Der Täter wurde wegen Körperverletzung verurteilt. Im Juni 2017 bedrängten Identitäre in der Hallenser Uni-Mensa zwei Studierende. Die Polizei fand bei den Rechtsextremen Schlaghandschuhe und Messer. Gegen fünf Personen wurde Anklage erhoben. Ebenfalls im Juni 2017 durchbrechen Identitäre nach dem Ende einer Demo in Berlin eine Polizeisperre. Die Beamten müssen die Männer mit Reizgas zurück drängen.



Im November 2017 sollen zwei Identitäre in Halle zivile Polizeibeamte angegriffen haben. Laut Anklage seien die Männer mit Schlagstock, Baseballschläger und Reizgas auf die Beamten losgegangen. Der Prozess vor dem Amtsgericht Halle steht noch aus.

Die Identitären und Christchurch

Auch wegen solcher Übergriffe warnt der Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent davor, die Identitären zu unterschätzen. "Ihre politischen Ziele sind ohne Gewalt nicht zu realisieren. Die Identitären sagen, wenn wir jetzt nicht kämpfen, dann wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, eine Volksgemeinschaft zu etablieren", sagt der Soziologe. Aus dieser Vorstellung könnten sich Gedanken entwickeln, die bis zum terroristischen Kampf führen. "Dafür gibt es mit dem Attentäter in Christchurch ein tragisches Beispiel."

Im neuseeländischen Christchurch hatte am 15. März ein rassistischer Attentäter über 50 Menschen muslimischen Glaubens ermordet. Inzwischen ist bekannt: Er hatte Kontakt zu Identitären in Österreich, ihnen Geld gespendet und teilt das Weltbild der Identitären. "Die inhaltlichen Parallelen, die ideologischen Gemeinsamkeiten, die sind riesig. Der Attentäter in Christchurch war ein identitärer Terrorist", sagt Matthias Quent.

Die Identitären und die AfD