Hunderte Anleger sind betrogen worden. Sie haben Anteile für ihre Rente oder viel Geld verloren. Das miese Geschäft von Alphapool ist bereist 2014 aufgeflogen. Nun kommt heraus, dass eine Spur des Geflechts der Betrüger nach Leipzig führt.

Ingo Wille aus Sachsen-Anhalt ist einer von vielen betrogenen Alphapool-Anlegern. "Letzen Endes war es ein wichtiger Baustein für meine Rente", sagt Ingo Wille aus Genthin in Sachsen-Anhalt. Er ist einer von bundesweit rund 900 betrogenen Anlegern, die zwischen 2010 und 2014 auf eine kriminelle Bande hereingefallen sind. Es sollte so funktionieren, beschreibt der Elektromeister das System: "Ich bekomme eine Summe x und durch Alphapool wäre die Summe x Plus geworden." Das Versprechen der Firma an Sparer wie Ingo Wille: Alphapool würde ihr Geld profitabler anlegen als jede Versicherung. "Sie wollten in Immobilien, Geschäfte oder Ladenzeilen investieren", sagt er.

Die Betrüger handelten nicht allein

Das Ankaufgeschäft von Versicherungen ist im Herbst 2014 durch die Bankenaufsicht gestoppt worden. Vier Jahre darauf werden Alphapool-Manager wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Fall könnte damit zu Ende sein – ist er aber nicht. Das Urteil und 16.000 Seiten der Dokumente aus den Ermittlungen liegen nun MDR exakt vor. Daraus geht hervor: Alphapool-Manager handelten nicht allein und die Spur führt nach Leipzig.

Im November 2010 haben sich im dortigen WestIn-Hotel die später verurteilten Alphapool-Manager mit einem prominenten Leipziger Immobilienmogul getroffen. Oliver Bechstedt ist ostddeutscher Unternehmer und ein einflussreicher Investor auf dem Immobilienmarkt.

2010 vereinbaren Unternehmen aus dem Firmengeflecht Bechstedts mit den Alphapool-Managern eine Partnerschaft. Das Geld der Anleger soll in Immobiliengeschäften in Leipzig investiert werden. In ihrem Urteil im Jahr 2018 sprechen die Richter in Saarbrücken von einem "Scheingeschäft". Es ist eine von mehreren fingierten Investitionen, die nur auf dem Papier stattfanden, um Anleger zu täuschen. Bechstedt bestreitet am Scheingeschäft beteiligt gewesen zu sein.

Firma wird von Leipzig geführt

Bechstedt steuert sein Firmenkonglomerat aus einer Villa im Zentrum von Leipzig. Er ist zu "sagen wir mal DDR-Zeiten Imbiss-Besitzer und Gaststättenbesitzer gewesen und hat sich dann über Spielotheken zum Bauträger entwickelt", sagt ein ehemaliger Geschäftspartner. Die Ermittler aus dem Saarland haben akribisch rekonstruiert, wie die Finanzflüsse zwischen dem Leipziger Partner und Alphapool gelaufen sind.

Die Manager von Alphapool sind wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Laut Urteil hat auch ein Scheingeschäft namens "Ares 1" dazu gedient, Anlegergelder über eine Bechstedt-Firma an die Alphapool-Manager umzuleiten. Demnach flossen 100.000 und 200.000 Euro als Darlehen deklariert an Detlef T. und Thomas K. zurück. Auf diese Weise konnten sich die Betrüger an Kundengeldern bereichern: Ein weiteres Scheingeschäft – rund eine halbe Million Euro.

Manager konnten sich an Geldern der Kunden bereichern

Anlegergelder werden durch Bechstedts Firmen geschleust. Getarnt als Darlehen erhalten auch hier die Alphapool-Manager Detlef T. und Thomas K. hunderttausende Euro. Juristen sprechen von Kick-Back-Zahlungen. Bechstedt erklärt, Kick-Back Zahlungen habe er nicht getätigt – weder direkt noch mittelbar.

Es sind Darlehen als verdeckte Geldflüsse. Ein ehemaliger Geschäftspartner von Bechstedt meint, das sei Geschäftspraxis. Man verfolge damit auch einen weiteren Zweck: Es gehe darum, jemanden abhängig zu machen. "Weil man ja das Geld auch in einen Darlehensvertrag erst mal zurückfordern kann." So habe man jemanden in der Hand.

Bechstedt erklärt, diese Behauptungen als frei erfunden. Er betreibe derartige Geschäftsmodelle nicht. Ein Interview zu den Alphapool-Geschäften lehnt der Leipziger Immobilieninvestor ab. Eine Anwaltskanzlei lässt er schriftlich erklären: Durch ihn habe es keinen wirtschaftlichen Schaden von Alphapool-Anlegern gegeben.

Staatsanwaltschaft Leipzig wurde nicht tätig

Seit der Verurteilung der Alphapool-Betrüger 2018 ist viel Zeit vergangen. Die Geschäftspartner in Leipzig mussten keine Strafverfolgung fürchten. In einer vorliegenden Aktennotiz zitiert ein Anwalt aus einem Telefonat mit einer Ermittlerin in Saarbrücken. Dort sei man: "Maßlos enttäuscht" über "die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft in Leipzig." […] Es sei unverständlich, dass "diese Herren (Bechstedts) noch nicht behelligt wurden." Es "müsse unbedingt weiter gegen dieses System ermittelt werden".

Nicht nur die Ermittler sind enttäuscht – auch die geprellten Alphapool-Anleger wundern sich über das Vorgehen. "Was soll man da denken? Da kann einem der Kamm schwellen", sagt Ingo Wille. Er verstehe nicht, warum die Ermittlungsbehörden in Sachsen bei diesen Leuten nicht noch weiter aktiv werden.