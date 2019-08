Intensivtäter - immer wieder kriminell

Der Vater von Ronny ist skeptisch, ob sein Sohn diesmal den richtigen Weg findet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aus Gallis Sicht hilft es der Gesellschaft nicht, Mehrfachtäter immer wieder nur wegzusperren. Es sei im Interesse aller, die Straftäter zu resozialisieren, um die Straftaten zu reduzieren. "Das kostet eben Geld und Aufwand", so Galli. Die Folgekosten von Suchterkrankungen liegen in Deutschland jedes Jahr bei etlichen Milliarden Euro. "Das macht pro Bundesbürger mindestens 1000 Euro aus", sagt Sven Kaanen, Chefarzt der Suchtklinik "Am Heidehof" in Weinböhla. "Es gibt leider bezüglich der Präventionsgelder, die im Jahr ausgegeben werden nur sehr wenige belastbare Zahlen. Die schwanken, dass wir im Jahr zwischen 0,25 bis 1,50 Euro maximal pro Bundesbürger für Prävention ausgeben. Das ist ein Ungleichgewicht, was an sich so nicht zu halten ist."