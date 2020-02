Wie schwer war es, auf Steam Kontakt mit Usern mit rechtsextremen Gedankengut aufzunehmen?

User, die sich dort in rechten Gruppen bewegen, verschleiern ihr Gedakengut und ihre rechte Gesinnung nicht. Man braucht keine fünf Minuten, um auf Steam User zu finden, die sich "Reichsjugendführer“ nennen, oder "Reichskaiser". Es gibt eine Gruppen, die sich "The Africa Corps" nennt. Der Gruppenname ist eine Anlehnung an das Deutsche Afrikakorps, einen Großverband der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.



Eine andere Gruppe nennt sich "Right-Wing Death Squads Union". Übersetzt bedeutet das so viel, wie "Union der Rechten Todeskommandos".

In diesen Gruppen wird offen gehetzt und es werden homophobe, rassistische, sexistische Inhalte und Gewaltdarstellungen geteilt.

Wie leicht war es, in geschlossene Messengergruppen aufgenommen zu werden?

Auf einem Steam-Profil werden Nutzer aufgefordert, man solle sich einer WhatsApp-Gruppe anschließen, mit dem englischen Titel N.S.D.WP. - die englische Übersetzung für N.S.DAP. Der Gründer will, dass eine Gemeinschaft auf WhatsApp entsteht, um Kameraden zusammenzubringen. Ich schrieb den User auf Steam an und erhielt einen Link zu einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe. In einer weiteren vorgeschalteten Gruppe musste ich einen "Aufnahmetest" bestehen und beweisen, dass ich ein "echter Patriot" bin - um schließlich in die richtige Gruppe aufgenommen zu werden. Über diese WhatsApp-Gruppe landeten die menschenverachtenden Inhalte einfach so auf meinem Smartphone.

Wurden rechtsradikale Attentate aus der Vergangenheit thematisiert?

Ich war auch auf Telegram unterwegs. Man kann das im Alltag nutzen, um mit Familien und Freunden zu kommunizieren. Gerade auf Telegram tummeln sich aber mittlerweile auch rechtsextreme Gruppe. Und politische Gruppierungen legen dort Kanäle an. Von Ablegern von Pegida bis hin zu Gruppen der Identitären Bewegung sind dort alle vertreten.

Auf Telegram gibt es aber auch Gruppen, die sich "Terrorwave refined" (dt.: "Terorwelle") nennen . Dort werden viele Inhalte von vergangenen Attentaten veröffentlicht und geteilt. So auch das Video des Attentäters von Halle, man findet dies auch bis heute dort. Auch nach der Tat von Hanau von letzter Woche wurden in diesen Gruppen Videos des Täters, in denen er sein verschwörungstheoretisches Weltbild darlegt, geteilt.

Während meines Selbstversuches oder der Suche nach dem Hass fragte ich mich: Wer steht hinter den Gruppen? Es stellte sich heraus, dass sich hinter "terrorwave refined" radikale Neonazis verbergen. Dort werden Inhalte der "Atomwaffen Division" geteilt. Die "Atomwaffen Division" ist eine rechtsterroristische Gruppe, die ursprünglich aus den USA kommt. Sie gilt als eine der gefährlichsten Neonazi-Gruppen der Gegenwart und hat mittlerweile auch einen Ableger in Deutschland. Deren Mitglieder haben bereits Drohschreiben an Bundestagsabgeordnete verschickt. Diese Terroristen können sich uneingeschränkt und öffentlich auf dem Messengerdienst Telegram organisieren.

Wie reagieren Messengerdienste auf ihnen bekannte rechtsradikale Inhalte?