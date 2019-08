Das kritisiert Thomas-Gabriel Rüdiger, Cyberkriminologe an der Hochschule der Polizei in Brandenburg. Denn im Netz würden die Menschen viel mehr Zeit verbringen als im physischen Raum und deshalb müsse man auch die Sicherheitsmaßnahmen dorthin verlagern, sagt er.

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat Ende 2017 einen vorsichtigen ersten Schritt ins Internet gemacht. Zwölf Beamte des Landeskriminalamts sind neben ihrem normalen Dienst zusätzlich auf "Internet-Streife", sehen sich zum Beispiel Posts in sozialen Netzwerken an.