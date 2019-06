Lina Ehrig: "Es gibt für Verbraucher immer mehr Lebensbereiche, in denen Entscheidungen automatisiert auf Basis von Algorithmen getroffen werden. Zum Beispiel, wenn man einen Kredit beantragt und dafür eine Schufa-Bescheinigung braucht. Außerdem gibt es immer mehr Systeme, die Profile bilden, wenn man im Internet einkaufen geht, und die Preise anhand von vorangegangenem Kaufverhalten bilden. In Zuge der Digitalisierung werden auch immer mehr Geräte auf Basis von Algorithmen miteinander vernetzt.

"Dass diese Technik kontrollierbar sein muss, ist eine unserer Forderungen. Rechtliche Bestimmungen wie das Datenschutzrecht, aber auch das Anti-Diskriminierungsgesetz oder das Wettbewerbsgesetz müssen eingehalten werden. Das Problem ist, dass niemand so richtig kontrollieren kann, ob sich diese Technik an das Gesetz hält. Insofern richtet sich unsere Forderung vor allem an die Politik: Sie soll den Aufsichtsbehörden mehr Befugnisse erteilen, damit hier eine Kontrolle stattfindet.