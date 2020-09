Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin haben die Situation in deutschen Führungsetagen in der Debatte um die Ostquote anhand von Daten jüngerer Generationen untersucht (Geburtsjahre 1970 -1989) und kommen in ihrer Studie aus dem Jahr 2019 zum dem Schluss, dass Ostdeutsche in Führungspositionen nicht mehr unterrepräsentiert seien. Auch erwarten sie, "dass die derzeit noch beobachtbare Unterrepräsentierung von Ostdeutschen in Führungspositionen in Zukunft weiter abnehmen wird".