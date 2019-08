Bei den Nahverkehrsunternehmen in Halle und Leipzig ist die Zahl der Jobtickets in den vergangenen fünf Jahren am stärksten gestiegen. Das ergab eine Recherche des MDR-Magazins "Umschau" bei den kommunalen Nahverkehrsunternehmen in den zehn großen Städten Mitteldeutschlands.

Bei der Halleschen Verkehrs AG hat sich die Zahl der umweltfreundlichen Abo-Monatskarten mit Extrarabatt auf rund 1.900 fast verfünffacht, bei den Leipziger Verkehrsbetrieben mit 8.950 mehr als verdoppelt. Bei den Verkehrsbetrieben in Magdeburg, Erfurt, Jena und Dresden liegt der Zuwachs zwischen 37 und 64 Prozent. In Chemnitz hat sich die Zahl kaum verändert. Einen Rückgang um gut ein Drittel auf 402 Jobtickets gibt es bei der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft in Gera. Für Zwickau liegt keine Vergleichszahl vor. Bei der Dessauer Verkehrsgesellschaft gibt es kein Angebot. Jobtickets werden in Mitteldeutschland neben den kommunalen Nahverkehrsbetrieben auch von Verkehrsverbünden und Bahnunternehmen angeboten.

Monatskarten mit Zuschuss

Jobtickets sind Abo-Monatskarten, die Verkehrsbetriebe mit Rabatt anbieten, wenn Firmen für ihre Belegschaft eine Mindestmenge abnehmen oder das Ticket bezuschussen. "Die Arbeitgeber haben erkannt, dass damit bestehende Beschäftigte gebunden und neue gewonnen werden können", erklärt Carsten Schulze-Griesbach, Referent für Leipzig-Halle beim Fahrgastverband PRO BAHN. Damit die Zahlen weiterhin steigen, müssen nach seiner Ansicht die Verkehrsbetriebe unter anderem Fahr-Takte attraktiver gestalten, Vorteile von Abo-Angeboten wie die Mitnahmemöglichkeiten auch für das Jobticket gelten lassen und Lösungen auch für Unternehmen mit kleinen Belegschaften anbieten.

Dresden hat die meisten

In Dresden werden Jobtickets am meisten genutzt. Bildrechte: imago/Frank Sorge Im mitteldeutschen Vergleich haben die Dresdner Verkehrsbetriebe mit derzeit 19.581 Jobtickets die meisten Nutzer. Das entspricht einem Anteil von 7,3 Prozent der Beschäftigten der Landeshauptstadt. In den anderen großen Städten Mitteldeutschlands liegt die Quote zwischen einem und gut drei Prozent. Der Pressesprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe AG Falk Lösch erklärt den Spitzenwert u.a. mit der Parkplatzregelung: "Mit dem Abschluss eines Jobticket-Vertrages brauchen Arbeitgeber in Dresden nur eine reduzierte Anzahl von Pkw-Stellplätzen im Firmenumfeld nachweisen oder können sogar ganz darauf verzichten. Ein nicht zu unterschätzender finanzieller Vorteil für die Arbeitgeber."