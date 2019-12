Der Anschlag auf die Synagoge in Halle hat gezeigt, dass Deutschland noch immer ein Problem mit Antisemitismus hat. Dazu kommen Studien, die einen Anstieg antijüdischer Ressentiments verzeichnen. Nicht zuletzt deshalb unterhält die sächsische Landesregierung – genauso wie der Bund und andere Länder – mittlerweile einen eigenen Beauftragten für jüdisches Leben. Thomas Feist, früher Bundestagsabgeordneter der CDU, hat das Ehrenamt seit einem dreiviertel Jahr inne.

Feist zieht positives Resümee

Thomas Feist war CDU-Bundestagsabgeordneter, jetzt setzt er sich für das jüdische Leben in Sachsen ein. Bildrechte: CDU, Landesverband Sachsen Dass Thomas Feist eine besondere Verbindung zu Israel und der jüdischen Kultur hat, ist kaum zu übersehen. In den Vitrinenschränken seines Büros liegt eine israelische Flagge, daneben Fotos von seinen Reisen. Der 54-Jährige war zudem lange Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Leipzig. Nun also kümmert er sich um die Belange aller Jüdinnen und Juden in Sachsen. Wie fällt sein Fazit nach rund zehn Monaten aus? Insgesamt positiv, resümiert Feist. Das hänge aus Sicht der jüdischen Gemeinden damit zusammen, dass sie sich nicht mehr nur in eigener Sache selbst kümmern müssten. Das sei der große Vorteil, dass man einen Verbündeten an der Seite habe. "Richtung Staatsregierung ist der Vorteil, dass man sich in konzentrierter Form mit dem jüdischen Leben beschäftigen kann, ohne erst viele Stellungnahmen lesen zu müssen", sagt Feist.

Antisemitismus bleibt Problem

Die jüdischen Gemeinden in Sachsen pflichten ihm bei. Drei gibt es insgesamt – in Dresden, Chemnitz und Leipzig. Sie zählen etwa 2.500 Mitglieder. Nora Goldenbogen, Vorsitzende der Dresdner Gemeinde, lobt, dass man jetzt einen kurzen Draht zur Regierung habe. Und Landesrabbiner Zsolt Balla lobt vor allem das Netzwerk, das Feist sich in Sachsen aufbauen konnte. Balla zufolge sei es eine starke Sache, dass sie eine starke Position im Landtag und auf der politischen Ebene hätten. Die Zusammenarbeit mit Thomas Feist sei hervorragend.

Es gibt nur leider viel zu tun, nicht nur für das jüdisches Leben, sondern auch im Bereich Antisemitismus. Zsolt Balla, Landesrabbiner