Ein Jugendtreff in Plauen. Anja Merkel und Maher Ahmad von Mobile Jugendarbeit Plauen e.V. kochen Schwarztee. In die Räume des Jugendtreffs darf im Moment niemand kommen. Deswegen wollen die Sozialarbeiter in die Innenstadt, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, die sie sonst nicht erreichen. "Das ist ein spezielles Angebot, wo wir einfach ein bisschen Wärme nach unten bringen, an die Jugendlichen, die ja in dieser Pandemie nicht so viel gehört worden sind", sagt Anja Merkel.

Einsamkeit und zerbrochene Freundschaften

18 Uhr sind die beiden Sozialarbeiter an ihrem Stammplatz im Plauener Zentrum. Nach und nach kommen immer mehr Jugendliche zu ihnen. Neben Tee haben Anja und Maher auch Tüten mit Süßigkeiten und Desinfektionstüchern im Gepäck. Anja Merkel und Maher Ahmad von Mobile Jugendarbeit Plauen e.V. fahren abends in die Innenstadt, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch Sophie und Andreas sind auf dem Platz. Beide machen gerade eine Ausbildung. Anja reicht beiden eine Tüte. "Überlebenstüte für die Pandemie", sagt sie. "Da geht's euch vielleicht ein bisschen besser. Da sind so ein paar lustige Gimmicks drin."

Sophie erzählt, sie habe schon viele Freunde verloren, weil sie sich am Anfang, als die Corona-Regeln sehr streng waren, nicht mit den anderen habe treffen wollen. Und Andreas, der etwas außerhalb von Plauen lebt, beschwert sich über die schlechte Busverbindung. So habe er besonders bei schlechtem Wetter kaum Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen. "Und zwei Stunden hier herzulaufen, ist auch mies. Deswegen hocke ich meistens eher Hause", sagt er.

Jugendliche brauchen den öffentlichen Raum

Von vielen Problemen berichten die Jugendlichen den Sozialarbeitern jedoch erst unter vier Augen. Oft geht es um Behördengänge, zum Beispiel zum Jobcenter. Was Anja Merkel aber vor allem umtreibt: Dass viele Jugendliche den öffentlichen Raum dringend brauchen. "Ich denke, der Druck in den Familien steigt schon", sagt sie. "Es sind ja auch hier jetzt viele Jugendliche. Der Normalbürger würde vielleicht sagen: Geht doch einfach heim. Und ihr müsst euch doch jetzt hier nicht treffen. Bei vielen Jugendlichen ist es aber so, dass sie eben nicht in die Familien zurück können. Dort sind fünf, sechs, sieben Leute auf einem Haufen, sie haben oft keinen eigenen Rückzugsort. Die Eltern sind in schwierigen Lebenssituationen. Da kann man nicht so ohne weiteres sagen: Na, geht doch einfach heim." Die Sozialarbeiter in Plauen verteilen auch "Überlebenstüten für die Pandemie" an die Jugendlichen, mit Süßigkeiten und kleinen Gimmicks, um sie etwas von den Alltagssorgen abzulenken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Normalerweise bieten die Sozialarbeiter viele Projekte für die Jugendlichen an. Wegen Corona müssen die meisten aber ausfallen. Der "Stadtgarten 2" in Plauen ist noch offen – als eines der letzten Angebote. Zwei Mal pro Woche sind die Sozialarbeiter da. Sophia ist 17. Sie kommt noch regelmäßig her – als eine der wenigen. Auch sie sagt, dass sie durch die Pandemie viele Freunde verloren hat: "Durch Corona wollte ich alleine sein, weil es ja diese Gruppenverbote gab. Deswegen wollte ich da eher außen vor bleiben. Und dann haben die gesagt, mach du dein Ding. Da hab ich mich abgewandt."

Neue Treffpunkte ohne Hygieneauflagen

Sophia hat Asthma. Das liegt bei ihr in der Familie. Darum nimmt sie die Schutzmaßnahmen ernst. Sie verbringt ihre Zeit jetzt vor allem mit ihrer Familie, ihrer besten Freundin und ihrem Freund. Im Sommer war sie fast täglich hier im Garten, erzählt sie. Lustig sei es gewesen. Sie hätten oft Tischtennis gespielt und einen Tisch bemalt. Der Sozialarbeiter Daniel Escherich berichtet, dass sich einige Jugendliche in der Pandemie neue Treffpunkte ohne Hygienevorschriften suchen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Angebot im "Stadtgarten 2" aufrecht zu halten, wird auch für die Sozialarbeiter schwieriger. Vor der Corona-Pandemie kamen im Schnitt 15 bis 35 Jugendliche, sagt Daniel Escherich. Jetzt sind es zwischen fünf und 15. "Die anderen treffen sich derzeit einfach an Orten, wo es im Prinzip keine Hygiene-Auflagen gibt", erzählt der Sozialarbeiter. "Wenn man bei uns in den Garten kommt, müssen wir dokumentieren, wer kommt. Wir müssen nach dem Gesundheitszustand fragen, wir desinfizieren regelmäßig. Und Jugendliche ziehen sich einfach dorthin zurück, wo sie das alles nicht machen müssen."

Schulen garantieren Bildung und sozialen Raum

Auch hier musste vieles, was für dieses Jahr geplant war, ausfallen. So wie die Lesenacht oder das Graffiti-Projekt. Was also noch machen in der Pandemie, als Jugendliche? Sophia sagt: schlafen. Sie ist ohnehin oft müde und fühlt sich erschöpft. Und dann gebe es ja noch die Schule. Dort sitzt sie jeden Tag mit der ganzen Klasse in einem Raum – obwohl sie sonst ihre Kontakte reduziert. Für sie unverständlich: "In der Schule sitzen rund 30 Menschen von verschiedenen Familien. Und außerhalb soll man nur eine Familie treffen. Das ergibt keinen Sinn." Katja Dietz ist Schulsozialarbeiterin an einer Oberschule in Plauen. Sie beobachtet, dass Jugendliche in der Pandemie schneller gereizt sind als sonst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Obwohl die Zahlen von infizierten Schülern und Lehrern steigen, sollen die Schulen weiter offen bleiben – um Bildung und sozialen Raum für junge Menschen zu ermöglichen. An der Hufeland Oberschule in Plauen kann die Schulsozialarbeiterin Katja Dietz den Kontakt zu Jugendlichen leichter halten als ihre Kollegen draußen. Sie hat die Möglichkeit, die Schüler auch mal in der Pause anzusprechen. Und wenn es einfach nur für einen Smalltalk ist.

"Kurze Zündschnur" bei Jugendlichen