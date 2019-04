Diese Überlastung hat Folgen. 50 Verdächtige mussten 2017 in Deutschland aus der Untersuchungshaft entlassen werden , weil die Gerichte nicht schnell genug arbeiten. Ein Drittel davon in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer an den Landgerichten steigt seit Jahren.

Viele Richter in den neuen Ländern wurden wie Pröbstel nach der Wende eingestellt. Viele von ihnen gehen bald in Rente – fast 2000 Richter und Staatsanwälte müssen hier in den nächsten zehn Jahren ersetzt werden. Doch es fehlt der Nachwuchs – die Gerichte erlahmen so noch schneller.