Jean Peters: "Die Reaktionen waren, ich sag mal übersetzt: Ja dann gehen Sie einfach weniger in die Öffentlichkeit! Und: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Telefonnummer niemandem weitergeben! Ich soll im Endeffekt darauf achten, dass ich öffentlich nicht so gut zu finden und zu sehen bin. Und das ist genau das, was die Neonazis wollen."